За первую неделю отремонтировали 1/8 часть дороги, за вторую 5/12, за третью 3/16. Остав??уюся часть дороги отремонтировали за четвёртую неделю. Какую часть дороги отремонтировали за четвёртую неделю?
Математика
За первую неделю отремонтировали 1/8 часть дороги, за вторую 5/12, за третью 3/16. Остав??уюся часть дороги отремонтировали за четвёртую неделю. Какую часть дороги отремонтировали за четвёртую неделю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/8+5/12+3/16=6/48+20/48+9/48=35/48-в 3 недели 48/48-35/48=13/48-за 4-ую
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