За первую неделю отремонтировали 1/8 часть дороги, за вторую 5/12, за третью 3/16. Остав??уюся часть дороги отремонтировали за четвёртую неделю. Какую часть дороги отремонтировали за четвёртую неделю?

Математика

За первую неделю отремонтировали 1/8 часть дороги, за вторую 5/12, за третью 3/16. Остав??уюся часть дороги отремонтировали за четвёртую неделю. Какую часть дороги отремонтировали за четвёртую неделю?

Автор: Гость