Формулы железного купороса, гипса, мрамора, пищевой соды, кристалической соды, потали, глауберовой соли

Химия
Формулы железного купороса, гипса, мрамора, пищевой соды, кристалической соды, потали, глауберовой соли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FeSO4, CaSO4*2H2O, Na2CO3*10H2O, поталь-сусальное золото, Na2SO4*10H2O
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