Примеры влияния одной глобальной проблемы на другую
Обществознание
Примеры влияния одной глобальной проблемы на другую
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Загрязнение окружающей среды. Из этого следует, что экология ухудшается, влияет негативно не человеческий организм и всю живую составляющую планеты
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