Помогите написать стихотворение на рифму : ... кот ... огород ... двор ... забор
Литература
Помогите написать стихотворение на рифму : ... кот ... огород ... двор ... забор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соседский кот забрался в огород и двор через забор
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