10 вопросов суждения на тему Лист. Его строение и значение

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Листопад — это приспособление растений к понижению испарения воды осенью и зимой. Зимой корни растений не могут всасывать из почвы холодную воду. Если бы наши деревья и кустарники не сбрасывали листья, они погибли бы от недостатка влаги. У некоторых растений в нашем климате листья сохраняются всю зиму. Это вечнозеленые брусника, вереск, клюква и другие. Мелкие плотные листья этих растений, почти не испаряющие воду, сохраняются под снегом. Называя некоторые растения вечнозелеными, надо помнить, что листья этих растений не вечны. Они живут несколько лет и постепенно опадают. На смену опавшим листьям вырастают новые. Какую же роль играют листья в жизни растений? Каково значение листа? Изучению сложных явлений, происходящих в зеленых растениях, посвятил свою жизнь русский ученый Климент Аркадьевич Тимирязев. Он выяснил важную роль солнечного света и хлорофилла в образовании органических веществ и накоплении в растениях энергии солнечных лучей.