10 вопросов суждения на тему Лист. Его строение и значение

Биология
10 вопросов суждения на тему Лист. Его строение и значение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листопад — это приспособление растений к понижению испарения воды осенью и зимой. Зимой корни растений не могут всасывать из почвы холодную воду. Если бы наши деревья и кустарники не сбрасывали листья, они погибли бы от недостатка влаги. У некоторых растений в нашем климате листья сохраняются всю зиму. Это вечнозеленые брусника, вереск, клюква и другие. Мелкие плотные листья этих растений, почти не испаряющие воду, сохраняются под снегом. Называя некоторые растения вечнозелеными, надо помнить, что листья этих растений не вечны. Они живут несколько лет и постепенно опадают. На смену опавшим листьям вырастают новые. Какую же роль играют листья в жизни растений? Каково значение листа? Изучению сложных явлений, происходящих в зеленых растениях, посвятил свою жизнь русский ученый Климент Аркадьевич Тимирязев. Он выяснил важную роль солнечного света и хлорофилла в образовании органических веществ и накоплении в растениях энергии солнечных лучей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить пример 271 разделить на 18 столбиком.
Ответить
История
Помогите срочно прямо сейча гужен пересказ ппплллиииззз!!!!!
Ответить
История
Почему судьи заставляли обвиняемого погрузить в воду
Ответить
Русский язык
Написать сказку используя фразеологизмы и подчеркнуть фразеологизмы
Ответить
Литература
И.А.Крылов .Лебедь,Рак и Щука.- сравни басню и сказку о животных.Данные занеси а таб??ицу.
Ответить