Сочинение "Роль образования в жизни общества" 5-10 предложений. Помогите пожалуйста!!

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2002 год. Начало нового тысячелетия. Невольно осмысливаешь недалёкое прошлое, задумываешься о смысле жизни и уже рисуешь картины будущего, такого неизвестного и в то же время такого манящего.Школьный учитель… Профессия некогда почётная, а ныне совсем непопулярная у подрастающего поколения. А ведь именно учитель стоит у колыбели тех глобальных перемен, которые грядут в новом тысячелетии.21 век – век научного прогресса, стремительной информации и новых технологий. Не для кого не секрет, что уровень развития и использования современных технологий зависит от уровня «интеллектуализации» общества, т.е. его способности производить, потреблять и применять новые научные и технологические достижения. Поэтому образование сегодня и в будущем, на мой взгляд, будет играть лидирующую роль.Но, помимо повышения темпов социально-экономического и научно-технического развития необходимо не забывать и о гуманизации общества, роста культуры людей, а особенно подрастающего поколения. К сожалению, в настоящее время, на практике мы сталкиваемся с неким перекосом в трактовке образовательной политики государства. Современное общеобразовательное учреждение, на мой взгляд, всё больше ориентируется на обучение, способствующее излишней рационализации и интеллектуализации личности. Что в свою очередь, в лучшем случае, приводит к принижению роли предметов эстетического цикла и литературы, а в худшем, к вытеснению их из учебных планов. Пока мы не осознаём последствий такого перекоса, но ощущение духовно- нравственной катастрофы уже витает в воздухе. Поэтому, меня и многих моих коллег, особенно волнует сегодня духовное развитие наших детей. Мир меняется на глазах с катастрофической скоростью. Главное успеть и не растерять всё то, что определяет человека – способность чувствовать, размышлять и сопереживать. Ведь если лишить ребёнка возможности эмоционально и образно воспринимать окружающий мир, то это неизбежно приведёт к цинизму и грубости. Подрастающий ребёнок не сможет отличить прекрасное от безобразного, увидеть и оценить красоту окружающего мира, красоту человеческих отношений. Он останется глух к полотнам Микеланджело и Ренуара, струны его души никогда не отзовутся на музыку Моцарта и Глинки, для него будет не понятны чувства пушкинской Татьяны из «Евгения Онегина»... Какого богатства может лишиться человечество?… Сегодня роль учителя музыки, литературы, изобразительного искусства и этики становится просто определяющей. Маленький подрастающий человек не способен сам самостоятельно понять истинные ценности в жизни. И кто как не школьный учитель призван помочь ему: научиться думать, видеть в повседневности красоту, образно мыслить, становиться интеллектуально развитой и интересной творческой личностью. Именно учитель стоит у истоков развития тех способностей и качеств личности человека, которые необходимы сформировавшемуся человеку для решения глобальных задач современности.Хочется особо подчеркнуть, что именно духовная культура человека, его нравственное развитие определяют то, как человек распорядиться той мощной информацией, теми знаниями, накопившимися веками и тысячелетиями? В какое русло будет направлено это «интеллектуальное» богатство, в русло создания действительно нового общества или к катастрофе?Ещё со времён римской античности проблема воспитания гармонично развитой личности волновала философов, психологов, педагогов. Достаточно вспомнить, что античное воспитание складывалось в системе освоения «семи свободных искусств»: квадриум (арифметика, геометрия, астрономия, музыка) и тривиум (грамматика, риторика и диалектика). Древнегреческие философы Аристотель, Демокрит, Сократ, Платон видели необходимость в разностороннем развитии детей. Музыка при этом считалась приоритетным средством воспитания, а музыкально-эстетическое воспитание базировалось на ценностях культуры.