Напишите небольшой рассказ о своём свободном времени на немецком. самый простой уровень. буду очень благодарна
Немецкий язык
Напишите небольшой рассказ о своём свободном времени на немецком. самый простой уровень. буду очень благодарна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Wenn ich Freizeit habe, dann surfe ich im Internet und suche Informationen über etwas Neues oder unterhalte mit Freunden. Wir gehen sehr oft in der Park oder spielen Volleyball, wenn das Wetter gut ist. Ebenfalls gucke ich verschiedene amerikanische oder englische Serien gern. Wenn ich genug Inspiration und eine besondere Laune habe, dann male und zeichne ich gern. Alle menschen müssen unbedingt die Freizaeit haben, um gesund und glücklich zu bleiben.
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