Напишите ответ на 7 и 14 задание пожалуйста
Математика
Напишите ответ на 7 и 14 задание пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7) ответ В 14) мысленно уберите угол, останется прямоугольник. закончите его так, что бы он состоял из 63 клеток.
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