Все задания пожалуйста)

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Мальчик нашел в лесу зайчонка. 2.Зайчонок поранил лапку. 3.Мальчик перевязал лапку, заботился о зайчонке,любил его. 4.После выздоровления зайца , мальчик отпустил его в лес. Рассказ .... Заботливый друг. Однажды мальчик нашел в лесу зайца.Он увидел , что ц него сломана лапка. Мальчик взял зайчонка домой.Дома он перевязал ему лапу и стал лечить.Мальчик заботился о своем маленьком друге, кормил его, играл с ним. А когда выздоровел, он его отпустил в лес.
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