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3*3*3+6-2*2*2=91 помогите решить нужно расставить скобки
Математика
3*3*3+6-2*2*2=91 помогите решить нужно расставить скобки
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3*3*3)+(6-2*2*2)=91
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