Найди периметр треугольника

Математика
Найди периметр треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P треугольника = AB+BC+AC
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