Краткое сочинение на казахском про кумыс

Қазақ тiлi
Краткое сочинение на казахском про кумыс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клавиатуры казахской нет!!! прости!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Раздор слово идти Помогите срочно нужно!
Ответить
Математика
Помогите ответить на 6-8 билет,завтра зачёт нужно готовится
Ответить
Русский язык
Схема предложения приходилось спускаться в овраги взбираться по крутым глинисты?? склонам делать большие обходы набрасывать примерные карты пожалу...
Ответить
Математика
Периметр прямоугольника 16 см. Его длина 5 см.ширину прямоугольника увеличили в 2 раза и построили новый прямоугольник.На сколько сантиметров перим...
Ответить
Литература
Какие исторические события герои волнуют автора в повести о житие александра нев??кого
Ответить