Краткое сочинение на казахском про кумыс
Қазақ тiлi
Краткое сочинение на казахском про кумыс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клавиатуры казахской нет!!! прости!!!!
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