Пословицы к сказке Ашик-Кериб.

Литература
Пословицы к сказке Ашик-Кериб.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не ищи красоты , а ищи доброты. шей шубу теплее,а жену выбирай добрее. Зачем помирать? Надеяться надо". "Льготного срока не будет". "Будет и мука, и вода, и всеобщее спасение". "За твою дурь расплачиваться своим горбом". "От теплоты лёд начал оседать". "Сорока - самая болтливая птица на свете". "Хлеб-соль подносить". "Бери хлеб, мирись!" "Сорока трещала, как пулемёт".
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