Сочинение на тему Война

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Война... Сколько боли, горечи, одиночества и смерти несет в себе это слово! Я думаю, война – ровесница человечеству и во все времена и эпохи люди чувствовали холодное дыхание войны у себя за спиной. Это злостная всепожирающая и разрушающая сила приносит с собой немало горя, страданий и душевной пустоты. Однако, не стоит думать, что человек является жертвой войны. Это совсем не так. Жертва занимается самобичеванием, поскольку любая война – дело рук самого человека. Не выявляет ли это животное начало в людях? Своеобразный «естественный отбор», в результате которого выживает сильнейший, будь он с дубиной, со стрелами, с мечем, с порохом, с ружьем… Человеческая цивилизация совершенствуется с каждым годом и с каждым годом совершенствуются средства эффективной войны. Подсозначтельно люди настолько проникнуты этой «воинственностью», что очень часто в обычной, бытовой ситуации употребляют военную терминологию: «на речных рубежах», «на границе на