Напишите плиз морфологический разбор на слова "изображала" "напоённые" "отяжелённ??й"
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Напишите плиз морфологический разбор на слова "изображала" "напоённые" "отяжелённ??й"
Ответ(ы) на вопрос:
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1.напоённые(долины)-прич(какие?) 2.Н.ф.-Напоённый,страд.прош.вр.,сов.вид;в пол.ф.,им.п.,ср.р 3.Долины(какие?)напоённые Отяжелённой:тяжеленной-причастие. Н.ф.-отяжеленный. Морф.пр.:страдат., сов.в., прош.вр., полн.ф., ед.ч., Тв.п. или Род.п. (в зависимости от контекста), ж.р. Определение Н.ф: ИзображаюЧасть речи: Глагол (личная форма)Грамматика: Изъявительное наклонение, настоящее время, 1 лицо, единственное число, переходный, несовершенный вид
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