Напишите плизз сочинение на тему " Почему я люблю общаться"... Хоть 5-6 предложений...

Обществознание
Напишите плизз сочинение на тему " Почему я люблю общаться"... Хоть 5-6 предложений...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Люблю я общаться потому что мне бы было скучно ведь каждый человек на свете общаеться с помощью общения мы можем передавать информацию или  новость 
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