Помогите пожалуйста решить первый вариант!

Гость: Гость:

1. а)46,2+7,2=53,4 б)11,49 в)6,50 г)2,624 2. 505-48,9=456,1-(68,7-59)=456,1-9,7=465,8 3. а)х=17,864-6,04=11,824 б)456,87-319,089=2у 137,781=2у 137,781/2=у 68,8905=у в)(23,018+Ф)=0,6008+24,546 (25,1468) 23,018+Ф=25,1468 ф=25,1468-23,018 ф=2,1288 4. По теч реки V=28,3 Скорость теч Vт=2,4 Решение собственная скорость катера : 28,3-2,4=25,9 против течения : 25,9-2,4=23,5 На сколько V(по течению реки) больше скорости против : 28,3-23,5=4,8 5. Просто складываем все числа 64,345+25,655=90,0 90,0+Х=90,0+10,37=100,37 6. Нужно составить уравнение : (56,678-К)+231,16=243,0243 переносим : (56,678-К)=243,0243-231,16 Вычисляем и сразу скобки раскрываем : 56,678-К=11,8643 Дальше элементарно ! Переносим число справа-налево а переменную К-направо(именно так потому что перед переменной К стоит минус. Так удобнее;) ) 56,678-11,8643=К 44,8137=К сильвупле!