Напишите по 2 предложения к каждой схеме . "П , - а , - п." "П,- а. - П." И чтобы эти предложения были из книг художественного стиля и напишите автора и название киниги

Русский язык
Напишите по 2 предложения к каждой схеме . "П , - а , - п." "П,- а. - П." И чтобы эти предложения были из книг художественного стиля и напишите автора и название киниги
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"П,-а,-п" "Ладно,- сказал Фальковский часовому,-пропустите." "Явление последнее,- сказал Свистнев,- те же и он." "П,-а.-П" "Они меня с собой прихватили, - продолжал Федька, мотнув головой в сторону Свистнева.- Я попросился, они и взяли." " Он там, там,- шептал нам Федька фиолетовыми от черники и дрожащими от волнения губами.- Вон, за тем камнем..." P.s. Все предложения взяты из рассказа Льва Кассиля "Федя из подплава".
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