Напишите поздравительную открытку ко Дню дружбы.Используйте подсказку из рамки .?? образцы открыток
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Напишите поздравительную открытку ко Дню дружбы.Используйте подсказку из рамки .?? образцы открыток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 открытка. You're special! Hugs and kisses. Love, (твое имя)
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