Напишите поздравление близкому человеку или официальному лицу . в тексте придерж??вайтесь такой последовательности: после обращения, укажите повод затем выразите пожелания. Не забудьте подписать ваши поздравления.

Гость: Гость:

Уважаемый Егор Николаевич! Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам здоровья, благополучия! Антон. или Дорогая бабушка! Поздравляем тебя с Днем 8 марта! Желаем тебе здоровья! Твои внуки Даша и Никита.