Напишите поздравление близкому человеку или официальному лицу . в тексте придерж??вайтесь такой последовательности: после обращения, укажите повод затем выразите пожелания. Не забудьте подписать ваши поздравления.
Русский язык
Напишите поздравление близкому человеку или официальному лицу . в тексте придерж??вайтесь такой последовательности: после обращения, укажите повод затем выразите пожелания. Не забудьте подписать ваши поздравления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уважаемый Егор Николаевич! Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам здоровья, благополучия! Антон. или Дорогая бабушка! Поздравляем тебя с Днем 8 марта! Желаем тебе здоровья! Твои внуки Даша и Никита.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Костя подсчитал что в кувшине хранилось 900 медных копеек хватило бы этих денег на ??окупку одного парика если парик в 17 веке стоил 10 рублей
Математика
Русский язык