Напишите поздравление близкому человеку или официальному лицу . в тексте придерж??вайтесь такой последовательности: после обращения, укажите повод затем выразите пожелания. Не забудьте подписать ваши поздравления.

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Напишите поздравление близкому человеку или официальному лицу . в тексте придерж??вайтесь такой последовательности: после обращения, укажите повод затем выразите пожелания. Не забудьте подписать ваши поздравления.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уважаемый Егор Николаевич! Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам здоровья, благополучия! Антон. или Дорогая бабушка! Поздравляем тебя с Днем 8 марта! Желаем тебе здоровья! Твои внуки Даша и Никита. 
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