Напишите пож сочинение на тему оброзование частей речи друг от друга

Гость: Гость:

Жил был глагол. Жил да не тужил. Работал, пахал как работяга, кушал и никого не слушал. И вот однажды он двействуя заснул. И приснился ему сон что он без действует. не стоит, не лежит, не дышит и не может гворить. Испугался лишь и то во сне он этого не мог, только в жизни. И так снился ему сон этот каждую ночь. И пошёл он к существительному. Долго они думали что делать и взявшись за руки легли спать. И приснился им один со на двоих что по существу есть лишь только глагол и то ничгео он делать ме может и нет у него личего ни стола ни стула.... И так про каждую можно