Напишите пож сочинение на тему оброзование частей речи друг от друга

Русский язык
Напишите пож сочинение на тему оброзование частей речи друг от друга
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жил был глагол. Жил да не тужил. Работал, пахал как работяга, кушал и никого не слушал. И вот однажды он двействуя заснул. И приснился ему сон что он без действует. не стоит, не лежит, не дышит и не может гворить. Испугался лишь и то во сне он этого не мог, только в жизни. И так снился ему сон этот каждую ночь. И пошёл он к существительному. Долго они думали что делать и взявшись за руки легли спать. И приснился им один со на двоих что по существу есть лишь только глагол и то ничгео он делать ме может и нет у него личего ни стола ни стула.... И так про каждую можно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составь из слов предложением К рябине,снегирь,под летел,сел,и
Ответить
Русский язык
Номер 204 сельнов русский язык
Ответить
Алгебра
Помогите прошу, решить задания)))
Ответить
География
Установите соответствие между страной и полезными ископаемыми Ямайка Россия Малайзия ЮАР Перу (медная руда,алмазы,бокситы,железная руд...
Ответить
Математика
Поставь скобки,чтобы равенства стали верными 48-20:4*5=35
Ответить