Установите соответствие между страной и полезными ископаемыми Ямайка Россия Малайзия ЮАР Перу (медная руда,алмазы,бокситы,железная руда,оловянные руды.) Срочно плиз!!! Спасибо!!!

География

Установите соответствие между страной и полезными ископаемыми Ямайка Россия Малайзия ЮАР Перу (медная руда,алмазы,бокситы,железная руда,оловянные руды.) Срочно плиз!!! Спасибо!!!

Автор: Гость