Установите соответствие между страной и полезными ископаемыми Ямайка Россия Малайзия ЮАР Перу (медная руда,алмазы,бокситы,железная руда,оловянные руды.) Срочно плиз!!! Спасибо!!!

География
Установите соответствие между страной и полезными ископаемыми Ямайка Россия Малайзия ЮАР Перу (медная руда,алмазы,бокситы,железная руда,оловянные руды.) Срочно плиз!!! Спасибо!!!
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