Мел растворимое вещество?

Биология
Мел растворимое вещество?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мел по хим. строению - карбонат кальция. С водой образует раствор называемый взвесь.Так что мел не может растворяться
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