Совокупность высоких моральных качевств, а также уважение этих качеств в самом себе в этике определяется категорией помогите А)долга Б)совести В)чести Г)достоинство
Обществознание
Совокупность высоких моральных качевств, а также уважение этих качеств в самом себе в этике определяется категорией помогите А)долга Б)совести В)чести Г)достоинство
Ответ(ы):
Гость:
Г) достоинство......
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