Помогите заполнить таблицу:делимое=?, делитель=40, частное=80, остаток=29
Математика
Помогите заполнить таблицу:делимое=?, делитель=40, частное=80, остаток=29
Ответ(ы):
Гость:
Нужно делитель умножить на частное и прибавить остаток: 40*80+29=3229
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