Напишите пожалуйста 10 переносных слов с примерами
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Напишите пожалуйста 10 переносных слов с примерами
Ответ(ы):
Гость:
Золотые руки,сахарные уста,сладкий голос,грудь колесом,железные нервы,гусиная кожа,сверлить взглядом,медвежья услуга,душа ушла в пятки,каменное сердце.
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