10 фразеологизмов с числительными от 1 до10
Русский язык
10 фразеологизмов с числительными от 1 до10
Ответ(ы):
Гость:
Под одну гребенку; седьмая вода на киселе; мерить на один аршин; (плакать) в три ручья; между двух огней; в четырех стенах; как телеге пятое колесо; работать до седьмого пота; девятый вал; попасть в десятку.
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