1) Уменьши 36 в 9 раз 2) Делимое 36 делитель 6. Найди частное 3) Делимое 90 делитель 9.Найди частное 4) Уменьши 24 в 9 раз 5) Уменьши24 в 7 раз 6) Первый множетель 5 Второй 8. Найди произведения
Математика
1) Уменьши 36 в 9 раз 2) Делимое 36 делитель 6. Найди частное 3) Делимое 90 делитель 9.Найди частное 4) Уменьши 24 в 9 раз 5) Уменьши24 в 7 раз 6) Первый множетель 5 Второй 8. Найди произведения
Ответ(ы):
Гость:
1) 36:4=9 2) 36:6=6 3) 90:9=10 4) 24:9=2 ост.6 или 2 1/3 5) 24:7=3 ост.3 или 3 3/7 6) 5*8=40
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