1) Уменьши 36 в 9 раз 2) Делимое 36 делитель 6. Найди частное 3) Делимое 90 делитель 9.Найди частное 4) Уменьши 24 в 9 раз 5) Уменьши24 в 7 раз 6) Первый множетель 5 Второй 8. Найди произведения

Математика

1) Уменьши 36 в 9 раз 2) Делимое 36 делитель 6. Найди частное 3) Делимое 90 делитель 9.Найди частное 4) Уменьши 24 в 9 раз 5) Уменьши24 в 7 раз 6) Первый множетель 5 Второй 8. Найди произведения

Автор: Гость