Що таке гомологічна різниця?
Химия
Що таке гомологічна різниця?
Ответ(ы):
Гость:
Для углеводородов и их производных гомологической разностью является метиленовая группа -СН2-. Это группа атомов, на которую отличаются предыдущий углеводород от следующего в гомологическом ряду Например,С3Н8 и С2Н6. Разница составляет -СН2
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