Що таке гомологічна різниця?

Химия
Що таке гомологічна різниця?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Для углеводородов и их производных гомологической разностью является метиленовая группа -СН2-. Это группа атомов, на которую отличаются предыдущий углеводород от следующего в гомологическом ряду Например,С3Н8 и С2Н6. Разница составляет -СН2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Ответьте на вопрос СРОЧНО! предводители франков происходили из рода меровингов основателем которого был легендарный красавец меровей.что отличал...
Ответить
Алгебра
Y^5-25y^3 розкласти на множники вираз
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите 6,7 буду очень благодарна
Ответить
Математика
На первом элеваторе зерна в три раза больше, чем на втором. если с первого элеватора вывезти 850 тонн, а со второго 150 тонн, то на обоих элеватора...
Ответить
Математика
На сторонах многоугольника отметь 8 точек так что бы на всех сторонах их оказалась одинаково количества
Ответить