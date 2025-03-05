Y^5-25y^3 розкласти на множники вираз
Алгебра
Y^5-25y^3 розкласти на множники вираз
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На первом элеваторе зерна в три раза больше, чем на втором. если с первого элеватора вывезти 850 тонн, а со второго 150 тонн, то на обоих элеватора...
Математика
На сторонах многоугольника отметь 8 точек так что бы на всех сторонах их оказалась одинаково количества
Литература
Зачем люди произносят слова:"С добрым утром"?Всякое ли утро можно назвать "добрым"???очему так назвал своё стихотворение С.А.Есенин?