На сторонах многоугольника отметь 8 точек так что бы на всех сторонах их оказалась одинаково количества
Математика
На сторонах многоугольника отметь 8 точек так что бы на всех сторонах их оказалась одинаково количества
Ответ(ы):
Гость:
Я нашла еще 2 варианта. смотри рисунок
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