Зачем люди произносят слова:"С добрым утром"?Всякое ли утро можно назвать "добрым"???очему так назвал своё стихотворение С.А.Есенин?

Литература

Зачем люди произносят слова:"С добрым утром"?Всякое ли утро можно назвать "добрым"???очему так назвал своё стихотворение С.А.Есенин?

Автор: Гость