Зачем люди произносят слова:"С добрым утром"?Всякое ли утро можно назвать "добрым"???очему так назвал своё стихотворение С.А.Есенин?
Литература
Зачем люди произносят слова:"С добрым утром"?Всякое ли утро можно назвать "добрым"???очему так назвал своё стихотворение С.А.Есенин?
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы пожелать человеку что нибудь хорошее и поднять ему настроение ))
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