Пожалуйста помогите 6,7 буду очень благодарна

Математика
Пожалуйста помогите 6,7 буду очень благодарна
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Ответ(ы):
Гость:
R     1,1              1,2          5           13 d      2,2              2,4        10          26 C    2,2П            2,4П     10П      26П S    1 ,21П      1,44П        25П      169П ---------- S = 2 41/64 П = 169/64 П       R = 13/8 = 1 5/8
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