Пожалуйста помогите 6,7 буду очень благодарна
Математика
Пожалуйста помогите 6,7 буду очень благодарна
Ответ(ы):
Гость:
R 1,1 1,2 5 13 d 2,2 2,4 10 26 C 2,2П 2,4П 10П 26П S 1 ,21П 1,44П 25П 169П ---------- S = 2 41/64 П = 169/64 П R = 13/8 = 1 5/8
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