"на первом элеваторе зерна в три раза больше чем на втором . если с первого элевато??а вывезти 850 тонн а со второго 150 тонн то на обоих элеваторах зерна останется поровну. Какое количество зерна было на первом элеваторе . обо...

Математика

"на первом элеваторе зерна в три раза больше чем на втором . если с первого элевато??а вывезти 850 тонн а со второго 150 тонн то на обоих элеваторах зерна останется поровну. Какое количество зерна было на первом элеваторе . обозначьте буквой х количество зерна на втором элеваторе"

Автор: Гость