"на первом элеваторе зерна в три раза больше чем на втором . если с первого элевато??а вывезти 850 тонн а со второго 150 тонн то на обоих элеваторах зерна останется поровну. Какое количество зерна было на первом элеваторе . обо...
Математика
"на первом элеваторе зерна в три раза больше чем на втором . если с первого элевато??а вывезти 850 тонн а со второго 150 тонн то на обоих элеваторах зерна останется поровну. Какое количество зерна было на первом элеваторе . обозначьте буквой х количество зерна на втором элеваторе"
Ответ(ы):
Гость:
Второй элеватор Х тн зерна вывезли 150 Х-150 первый 3Х тн. вывезли 850 3Х-850 стало поровну 3Х-850=Х-150 2Х=700 Х=700:2=350тн. на втором элеваторе. на первом 350*3=1050тн. 350*3-850=350-150 200=200
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