Напишите пожалуйста 2 задачи со сказочными героями на тему"Умножение дробей" с решением пожалуйста. 80 Балов даю
Математика
Напишите пожалуйста 2 задачи со сказочными героями на тему"Умножение дробей" с решением пожалуйста. 80 Балов даю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иван царевич облодает 1/3 от силы змея. А сила змея - 6. Найдите силу Ивана. Решение: 6 : 1/3 = 6*3/1 = 18 Нечего лучше не придумала,ахах
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