Напишите пожалуйста 2 задачи со сказочными героями на тему"Умножение дробей" с решением пожалуйста. 80 Балов даю

Математика

Напишите пожалуйста 2 задачи со сказочными героями на тему"Умножение дробей" с решением пожалуйста. 80 Балов даю

Автор: Гость