Напишите пожалуйста 2 задачи со сказочными героями на тему"Умножение дробей" с решением пожалуйста. 80 Балов даю

Математика
Напишите пожалуйста 2 задачи со сказочными героями на тему"Умножение дробей" с решением пожалуйста. 80 Балов даю
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иван царевич облодает 1/3 от силы змея. А сила змея - 6. Найдите силу Ивана. Решение: 6 : 1/3 = 6*3/1 = 18 Нечего лучше не придумала,ахах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Характеристика архипа из романа дубровский
Ответить
Русский язык
Помогите распределить слова по столбам: Битый, действующий, выстроенный, страдавший, любимый, бежавший, презираемый, гонимый, сбежавший, серебрян...
Ответить
Литература
Краткое сочинение про Лермонтова
Ответить
Другие предметы
Сочинение по казахскому языку на тему "сыйлық сыйлау"
Ответить
Алгебра
5-х<6х+4 пжжжжжжжжж
Ответить