Реши задачу двумя способами вычмсляя и не вычисляя цены сахарного песка за 3кг сахорного песказаплатили 75руб сколько нужнозаплатить за 12кг сахорного песка потакойже цене по каждому варианту решения вычесли и запиши ответ
Математика
Реши задачу двумя способами вычмсляя и не вычисляя цены сахарного песка за 3кг сахорного песказаплатили 75руб сколько нужнозаплатить за 12кг сахорного песка потакойже цене по каждому варианту решения вычесли и запиши ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ 1)75:3=25(руб)- стоит 1 кг 2)25*12=300(руб)-нужно заплатить за 12 кг 2 способ, не вычисляя цены 1-го кг 1)12:3=4(р)- в 4 раза нужно больше заплатить 2)75*4=300(руб)-нужно заплатить за 12 кг
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