Реши задачу двумя способами вычмсляя и не вычисляя цены сахарного песка за 3кг сахорного песказаплатили 75руб сколько нужнозаплатить за 12кг сахорного песка потакойже цене по каждому варианту решения вычесли и запиши ответ

Математика

Реши задачу двумя способами вычмсляя и не вычисляя цены сахарного песка за 3кг сахорного песказаплатили 75руб сколько нужнозаплатить за 12кг сахорного песка потакойже цене по каждому варианту решения вычесли и запиши ответ

Автор: Гость