Разгибается сгибать Слова противоположные

Русский язык
Разгибается сгибать Слова противоположные
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Автор: Гость
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Гость:
Разгибается-сгибается, сгибать-разгибать
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