3,4+2 3/4= найти значения выражения
Математика
3,4+2 3/4= найти значения выражения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.4+2=5.4 3/4+2=0.75+2=2.75
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