Подготовьте сообщения:" Явление смачивания в природе и на производстве";" Капиллярные явления"

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В жизни мы часто имеем дело с телами, пронизанными множеством мелких каналов (бумага, пряжа, кожа, различные строительные материалы, грунт, дерево). Сталкиваясь с водой или другими жидкостями, такие тела очень часто впитывают их в себя. На этом основывается действие полотенца во время вытирания рук, действие фитиля в керосиновой лампе и т.п.. Узкие цилиндрические трубки диаметром около миллиметра и менее называются капиллярами. Окунем узкую трубку в жидкость. Если жидкость смачивает стенки трубки, то она поднимается по стенке трубки над уровнем жидкости в сосуде, причем тем выше, чем узкая трубка. Если жидкость не смачивает стенок, то, наоборот, уровень жидкости в узкой трубке будет ниже, чем в широкой посуде. Установлено, что давление под вогнутой поверхностью меньше, а под выпуклой - больше, чем во плоской. Это можно представить себе так, что во выпуклой поверхностью жидкости создается дополнительное давление, действующее вниз. Этот дополнительное давление, вероятно, зависит как от поверхностного натяжения, так и от формы поверхности. Капиллярные явления в природе и технике Капиллярные явления чрезвычайно распространены в природе, технике и быту: • проникновение питательных веществ из почвы в растения; • подъем влаги из глубоких слоев почвы; • строительная практика; • применение полотенец, салфеток, марли и тому подобное. Питание растений обусловлено всасыванием из почвы влаги и питательных веществ, что возможно благодаря наличию капилляров в корневой системе и стеблях растения. Учета капиллярности необходимо при обработке почвы. Например, для того чтобы происходило более интенсивное испарение влаги из почвы, необходимо уплотнять его. В этом случае в почве образуются капилляры и влага поднимается по ним вверх и испаряется. Чтобы уменьшить испарение, почву рыхлят, разрушая при этом капилляры, и влага дольше остается в почве.