Математика 3 класс А.Л Чекин. Упр.400. Составь задачу на разностное сравнение, условие которой иллюстрирует данная диаграмма.
Математика
Математика 3 класс А.Л Чекин. Упр.400. Составь задачу на разностное сравнение, условие которой иллюстрирует данная диаграмма.
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