Математика 2 класс. Вычисли значения выражений : (20+35)-8 (47+30)-9 (56+5)-7 (4+38)-6 (72-5)-8 (72-8)-5 Помогите пожайлуста срочно надо
Математика
Математика 2 класс. Вычисли значения выражений : (20+35)-8 (47+30)-9 (56+5)-7 (4+38)-6 (72-5)-8 (72-8)-5 Помогите пожайлуста срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1=47 2=68 3=54 4=36 5=59 6=59
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