От кого слова произошло слово опилки ☺
Русский язык
От кого слова произошло слово опилки ☺
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От слова пила, пил - корень
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина Иртыша 4248 км. Река протекает о Китаю, Казахстану и России, причём российская часть на 228 км короче иностранной. Определи длину Иртыша на т...
Русский язык
Какие фактические ошибки допущены авторами? Исправьте их. 1. В эпоху правления Пе??ра Первого А.С.Пушкин вышел на Сенатскую площадь вместе с друз...