Почему мы не знаем как правильно произносить Бога Амона ра
История
Почему мы не знаем как правильно произносить Бога Амона ра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учителя на это не делают акцент . Амон-Ра да Амон-Ра
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