К каким эффектам приводит стимуляция парасимпатической системы?

Биология
К каким эффектам приводит стимуляция парасимпатической системы?
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Гость:
Парасимпатическая - замедляет Симпатическая- ускоряет
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