Сколько3000÷50 помогите пожалуйта

Математика
Сколько3000÷50 помогите пожалуйта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3000:50=60...............................................
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