Написать МИНИ сочинение (максимум страницу) на тему: мне когда нибудь хотелось петь и смеяться, потому что мне хорошо? ПОЖАЛУЙСТА ДАМ 30 БАЛЛОВ!!!!!
Русский язык
Написать МИНИ сочинение (максимум страницу) на тему: мне когда нибудь хотелось петь и смеяться, потому что мне хорошо? ПОЖАЛУЙСТА ДАМ 30 БАЛЛОВ!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне хотелось петь и смеяться. Потому что жизнь хороша! Смеяться всю жизнь можно, повышается позитив. Если ты поёшь если тебе радостно то это очень хорошо. А смеяться может только счастливый человек,да и петь тоже. Мы всё время с подругами смеёмся, и вам рекомендуем.
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