Написать МИНИ сочинение (максимум страницу) на тему: мне когда нибудь хотелось петь и смеяться, потому что мне хорошо? ПОЖАЛУЙСТА ДАМ 30 БАЛЛОВ!!!!!

Гость: Гость:

Мне хотелось петь и смеяться. Потому что жизнь хороша! Смеяться всю жизнь можно, повышается позитив. Если ты поёшь если тебе радостно то это очень хорошо. А смеяться может только счастливый человек,да и петь тоже. Мы всё время с подругами смеёмся, и вам рекомендуем.