Сравните значения выражений -3+0,4х и -4+0,5х при х=7
Математика
Сравните значения выражений -3+0,4х и -4+0,5х при х=7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3+0,4*7=-3+2,8=-0,2 -4+0,5*7=-4+3,5=-0,5 -0,5<-0.2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика 3 класс А.Л Чекин. Упр.400. Составь задачу на разностное сравнение, условие которой иллюстрирует данная диаграмма.
Русский язык
Окружающий мир
Русский язык
Написать МИНИ сочинение (максимум страницу) на тему: мне когда нибудь хотелось петь и смеяться, потому что мне хорошо? Только не заучно, и не мало....