Сравните значения выражений -3+0,4х и -4+0,5х при х=7

Математика
Сравните значения выражений -3+0,4х и -4+0,5х при х=7
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3+0,4*7=-3+2,8=-0,2 -4+0,5*7=-4+3,5=-0,5 -0,5<-0.2
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