Вставьте в предложения подходящие наречия. 1. Санки я никому не могу дать, они стоя??..... . 2. Мальчики ..... смеялись и шутили. 3. Таких людей, как А. Манташев, в мире...., их больше чем жадных людей. 4. Бедная женщина .... п...

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Вставьте в предложения подходящие наречия. 1. Санки я никому не могу дать, они стоя??..... . 2. Мальчики ..... смеялись и шутили. 3. Таких людей, как А. Манташев, в мире...., их больше чем жадных людей. 4. Бедная женщина .... постучала в дверь. 5. Таких детей, как добрая Маша, ..... , чем жадных. 6. Приятно, когда человек умеет разговаривать .....и ..... . 7. Мать мальчика была.... одета. 8.Кто ...... учится, тот .... говорит на уроке и мешает другим.

Автор: Гость