Вставьте в предложения подходящие наречия. 1. Санки я никому не могу дать, они стоя??..... . 2. Мальчики ..... смеялись и шутили. 3. Таких людей, как А. Манташев, в мире...., их больше чем жадных людей. 4. Бедная женщина .... п...
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Вставьте в предложения подходящие наречия. 1. Санки я никому не могу дать, они стоя??..... . 2. Мальчики ..... смеялись и шутили. 3. Таких людей, как А. Манташев, в мире...., их больше чем жадных людей. 4. Бедная женщина .... постучала в дверь. 5. Таких детей, как добрая Маша, ..... , чем жадных. 6. Приятно, когда человек умеет разговаривать .....и ..... . 7. Мать мальчика была.... одета. 8.Кто ...... учится, тот .... говорит на уроке и мешает другим.
Ответ(ы) на вопрос:
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1. очень долго 2.громко 3.немного 4.бессильно 5.меньше 6.грамотно и лаконично 7. странно 8. плохо, постоянно
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