Помагите !!!!! Срочно !!!!! Плиз!!!!!!!

Гость: Гость:

1) Ответ: Словообразование-это раздел науки о языке, который изучает структуру слова (из каких частей оно состоит,каково значение этих частей). 2) Ответ: В сложных целые корни используются, а в сложносокращённых только части корней. 3) 1.Лаг-лож, кас-кос - корень "кас" пишется если за корнем пишется суффикс "а", а если за корнем нету суффикса "а" то пишется корень "кос" 2.-раст- -рос - корень "раст" пишется если после гласного в корне пишется считание "ст" то в корне пишем букву "а",а если в корне "рос" после гласного в корне пишется "с" то в корне пишем букву "о". 3. -гар- -гор - если ударение падает а корень то в корне пишем букву "а" если ударение падает не на корень то в корне пишем "о" 4. -зар- зор - если ударение падает на корень то в корне пишем букву "о" если ударение падает не на корень то в корне пишем букву "а". 4) Если приставка обозначает присоединение, приближение, неполное действие, то в ней пишется буква И (это приставка при-) Если приставка близко по значению к слову очень или к приставе пере-, то в ней пишется буква е (это приставка пре-).