Напишите пожалуйста формулу пентадиена-1,4

Химия
Напишите пожалуйста формулу пентадиена-1,4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH2=CH-CH2-CH=CH2 (пента- значит пять атомов углерода;диен- значит две двойных связи;1,4- расположение двойных связей)
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